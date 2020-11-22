خالد جلال عقب عرض "الوصية": ماقدمناه أقل من أقل نقطة دم سالت على حدود مصر.. فيديو وصور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المخرج خالد جلال على خشبة المسرح القومى عقب عرض مسرحيته "الوصية"، وقدم التحية للجمهور لاستقبالهم وتأثرهم بالعمل البطولى، وقال: "نحن لم نقدم مسرحية وأى واجب يقدم لا يمكن أن نسميه مسرحية أو فيلم أو مسلسل، لأن هذا هو حق من ضحوا بأرواحهم من أجلنا لكي نكون نحن هنا نمثل ونصفق، ثم نخرج ونذهب لعملنا، وما قدمناه من مجهود هو أقل من أقل نقطة دم سالت على حدود مصر فى أى مكان".

وأضاف جلال: "هؤلاء الأبطال هم الخالدون ولا بد أن نخلد قصصهم البطولية، وأشكر كل الحضور وكل المشاركين معى فى العمل من نجوم كبار وشباب وكل فريق العمل".

مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أعاد كتابتها وصياغتها مسرحيا الكاتب أيمن سلامة، ومن إخراج خالد جلال، وقدمت ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

والشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015، والعمل من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، والبطولة الغنائية مى فاروق، وأشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمى.