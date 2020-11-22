شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية من زوجة وائل جسار له بمناسبة عيد ميلاده: أنت الأمل وعلى الأرض ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ميراي مقدسي، زوجة المطرب وائل جسار، على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده الذى يحل غدا 22 نوفمبر، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة لهما وعلقت عليها قائلة: "كل ما بتكبر سنة عم يكبر حبك بي قلبي ١٠٠ سنة.. ومهما طال بينا الزمن راح يضل قلبي ينبض باسمك ليوصل حبنا للسما، كل عام وأنت الأمل وعلى الأرض ملك بحبك تتلخص الدنيا".



وائل جسار وزوجته

وكان النجم اللبناني وائل جسار أحيا فى وقت سابق من الشهر الجاري حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته ٢٩ والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذي تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.

وبدأ النجم اللبناني وائل جسار حفله الغنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ٢٩ والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "بحبك يامصر" وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين.

وقال وائل جسار: "ربنا دايما حامي مصر أم الدنيا ويبعد عنها كل شر ومبسوط للسنة الثالثة في المشاركة في هذا المهرجان العظيم الذي كنت اقف على خشبته من زمان، وأشكر وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان على الانجاز الرائع في ظل الظروف التي مرينا بها وانتشار فيروس كورونا".