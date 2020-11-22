شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يستعد لفيلم Thor Love and Thunder بالتمارين الرياضية القاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي كريس هيمسورث، الممثل البالغ من العمر 37 عامًا، جمهوره ومتابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له وهو يستعرض لياقته البدنية خلال ممارسته بعض التمارين الرياضية الشاقة، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه على المنصة الاجتماعية.

وظهر الفنان العالمي كريس هيمسورث، وهو يمارس تمارين رياضية شاقة، حيث كان يدفع إطار سيارة ضخم على ما يبدو، معلقا: "يوم الخداع. قررت أن أتعامل بنفسي مع الكعكة الكبيرة جدًا، يا إلهي إنها ثقيلة".



كريس هيمسورث يستعد لفيلم Thor Love and Thunder بالتمارين الرياضية القاسية

وانهالت على الصورة الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث علق النجم كريس برات قائلا :"أهلا صديقي. سمعت للتو من مدربي وهو يحتاج منك التوقف عن التمرين لأننا سنكون في نفس الفيلم وكل شيء لا يريدني أن أقف بجانبك إذا بدت هكذا".

ويستعد النجم العالمي كريس هيمسورث، لفيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان Thor Love and Thunder، والمقرر أن يبدأ تصويره في شهر مارس المقبل.



كريس هيمسورث

وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي كريس هيمسورث، معاينة لسلسلة الفيديو الجديدة الخاصة به على إنستجرام اليوم الإثنين، حيث أظهر للجماهير وضعيات لليوجا للاسترخاء. ونشر النجم العالمي كريس هيمسورث، عبر حسابه بموقع إنستجرام فيديو خلال ممارسة عدد من وضعيات اليوجا، وعلق قائلاً: "أعتقد أن الوقت قد حان للابتعاد عن.. حسنًا، مهما كان هذا العام متحمس لمشاركة سلسلتي الجديدة من التي تجعلنا إيجابيين على الأرجح لن تجعل عام 2020 أسوأ.. ولا وعود رغم ذلك".