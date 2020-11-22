شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لمسرحية "الوصية" ومدير المسرح القومى يشكر الحضور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصفيق حاد واستقبال حافل شهدته الليلة الثالثة لمسرحية "الوصية" التى حضرها كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وكان من ضمن الحضور سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والإعلامية منى الشاذلى، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان طارق عبد العزيز، والإعلامى رامى رضوان، وحازم شفيق رئيس قنوات الحياة، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والمخرجون هانى إسماعيل وعمرو عابدين وعمر زهران وحسنى صالح، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح، وعدد كبير من نجوم المسرح المصرى.

العرض من تأليف أيمن سلامة، والذى حرص على التواجد فى العرض وقدم التحية للحضور، ومن إخراج خالد جلال، الذى تواجد أيضا، وقال فى كلمة له عقب إنتهاء العرض:"إن عرض الوصية أقل شئ نقدمه لشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة، مقدما التحية لهم ولكل الحضور الذين شاهدوا العرض.

العرض يعد من الأعمال متكاملة النجاح وكل عناصره تحقق المتعة البصرية والسمعية للمشاهد، فالديكور من مستويين مستوى نرى من خلاله المستشفى التى يرقد فيها الشهيد بغرفة العمليات، ومستوى آخر من الجبهة لنرى من خلاله البطولات التى يحققها جيشنا العظيم فى محاربة الإرهاب، ولم يخلُ العرض دراميا من الكوميديا الخفيفة رغم تناوله لقصة شهيد، فيظهر خفة ظل الراحل محمد المعتز رشاد وصديقه المجند صلاح مع القائد لنرى جوانب إنسانية فى العلاقات الجميلة بين الجنود والقادة.

الأشعار التى كتبها محمد بهجت ولحنها أحمد كيكار هى أحد عناصر نجاح العرض، ومصدر من مصادر البهجة والتأثر فى نفس الوقت، وصوت مى فاروق يمتع الجمهور ويوصل الإحساس مع كل أغنية، ويغير من الحالة التى يشعر بها المشاهد.

مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أعاد كتابتها وصياغتها مسرحيا الكاتب أيمن سلامة، ومن إخراج خالد جلال، وقدمت ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

والشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015، والعمل من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، والبطولة الغنائية مى فاروق، وأشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمى.

عقب العرض صعد الفنان إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى، على خشبة المسرح معلنا امتداد العرض، وحيا كل الضيوف والحضور من نجوم الفن والإعلام، وشكر سيدة المسرح سميحة أيوب والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخليج 365، ونال العرض تصفيقا حادا من قبل كل الجمهور.