نورهان تغني ولاميتا فرنجية بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم، وهي تغني، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

إيناس مكي

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر".

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام "مرآة"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بتقنية الأبيض والأسود.