يحتضن أحدهم ويحمل الآخر والثالث لاعب كرة.. صور محمد رمضان مع نجوم إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثار الإماراتي حمد المزروعي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، التقطت لهم في مدينة دبي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها.

قبل أن يرد رمضان وينشر مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

لم ينته الأمر عند هذا الحد، وبالتزامن مع الهجوم على محمد رمضان، ظهرت صورة جديدة تجمعه بمواطن إسرائيلي ثانٍ، وهو الممثل ورائد الأعمال الإسرائيلي elad tsafany – إيلاد تسافاني.

إيلاد وهو من قصار القامة، ظهر في الصورة ورمضان يحمله على ذراعه، وعلّق على الصورة بكلمة "الملك" بالإنجليزية، في إشارة لرمضان.

عقب ذلك، ظهرت صورة ثالثة لمحمد رمضان بصحبة إسرائيلي جديد، وهو لاعب كرة القدم ضياء سبع، نجم نادي النصر الإماراتي وأول لاعب إسرائيلي في دول الخليج العربي.

وظهر رمضان وهو يقف ويشير بيده بعلامة "نمبر 1" التي اشتهر بها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تحدث مع الفنان محمد رمضان، بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، وأخبره أنه لم يكن يعلم بهويته قبل التقاط صورة معه.

أضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي": "رمضان قالي: أقسم بالله ما كنت أعرف هو مين، أنا كنت في بلد عربي واتصورت هذه الصور، وأنا مش مطالب إني اسأل كل واحد يتصور معايا أقوله جنسيتك إيه".

تابع: "محمد قالي: أنا كنت في بلد عربي مش في إسرائيل، والله العظيم ما كنت أعرف ده مين، ده واحد اتصور معايا زي مئات الأشخاص اللي اتصوروا معايا.. لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان يخونه أنه يتصور مع واحد إسرائيلي.. محمد مش بالغباء ده".