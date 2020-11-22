إيرادات الجمعة.. "Honest thief" الأول و"Tenet" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 20 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققا 52 ألفا و39 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 46 ألفًا و999 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "freaky"بعد تحقيقه 30 ألفًا و252 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 28 ألفًا و540 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Tenet" وحقق 28 ألفا و286 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " "The War with Grandpaمحققًا 21 ألفًا و663 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم الجريمة "the call" محققًا 21 ألفًا و642 جنيهًا.

جاء في المركز الثامن فيلم "come away" وبلغ إيراده 20 ألفًا و702 جنيه، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم الرعب "Relic" والذي حقق 20 ألفًا و416 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم " Trolls World Tour" وحقق 15 ألفًا و106 جنيهات.