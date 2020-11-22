هجوم على محمد رمضان بعد تصويره مع فنان إسرائيلي

تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الهجوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما التقط صورة مع فنان إسرائيلي عومر آدام في دبي، حيث دشن بعض رواده حملة تطالب بمقاطعته ومطالبين بإلغاء متابعته على قناته بموقع "يوتيوب".

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حيث كتب الفنان محمد جمعة عبر موقع فيس بوك "لا تصالح حتى لو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك وأثبت مكانها جوهرتين هل ترى؟ هل أشياء لا تشترى".

أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

احتفل باللقطة وقال " ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي".

زينب كتبت " شبه فنان مع شبه عربى مع شبه مطرب فى شبه دولة صورة كاملة ل أشباه البشر".

عمرو كتب " الخونة الجدد .. قاطعوا الاسفاف"، هنا كتبت " عرفت النهارده ليه عمري ما احترمتك مش بس مغرور وكمان كداب كام مصري اتصورت معاه وانت حاضنه ولا شايله

وانت متعرفش مين ده ....المحترم بيعترف بغلطة والمغرور بيكابر علشان مايعتذرش".

آسر كتب " نحن كشعب مصري اصيل نرفض التطبيع الشعبي شكلا و موضوعا ونري في هذا الصورة المؤسفة استهزاء بمشاعر شعب وأمة عانت من خبث و حقارة الصهاينة".

محمود جادو كتب " مفيش فن بيجمعنا ولا في بينا اي تطبيع ع اي مستوي وده تصرف فردي يتحمله #محمد_رمضان ومش بيعبر عن شعب مصر".

محمد الخيري كتب " فوالله الذي نفسي بيده لو كل دول العالم طبعت معكم مانقص من وعد الله جناح بعوضه وستغلبون في النهايه اما الان فنحن نشعر بالحزن وانتم بالزهو لكنها مؤقته ان شاء الله وسينقلب السحر على الساحر وإن غدا لناظره قريب".