تركي آل الشيخ ورواد تويتر يثنون على كريم عبد العزيز

أصبح الفنان كريم عبد العزيز ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في جمهورية مصر العربية وذلك بعد ظهوره في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، كما أثنى عليه العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كان أبرزهم تركي آل الشيخ.
كتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، " كريم عبدالعزيز أمتداد ل الفنانين الكبار في تاريخ السينما المصرية ... الفنان المصري الي أشوف لهفيلم وأنا مغمض وأحب ناس ثانية بس كريم الفترة الحاليه غير".
بدر كتب " قليل جداً من الممثلين يجمعون بين الأفلام السينمائية والمسلسلات الفنان كريم عبدالعزيز وفق في الأثنين ..فعلاً انت فنان عظيم ."
أحمد أبو شرار كتب " في هذا المشهد من فيلم ولاد العم وقف كريم عبد العزيز على إحدى الجبال و نظر
محمد فيصل قال " من افضل الفنانين كريم عبدالعزيز".
أبو سارة قال " فعلا غير كريم عبدالعزيز وأنا احب أتابع أعماله الجميله".
عبد العزيز القحطاني كتب " كريم عبدالعزيز مبدع ويستحق الإشادة"، أما عبد الله العطاس فقال " بصراحة كلمة فنان قليلة فيه ..مسلسل الزئبق - وش تاني احلى مسلسلات للنجم الكبير كريم عبدالعزيز".
محمد توحيد كتب " الله عليك يا ايوناصر كريم عبد العزيز اعظم ممثل في السينما المصرية".
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