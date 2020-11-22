نجلاء فتحي تواصل تصدر التريندات.. ما حقيقة منعها من عزاء محمود ياسين

واصلت الفنانة نجلاء فتحي، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي، وذلك بعد أن تحدثت عن مرضها النجمة شهيرة.

وقالت الفنانة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، ردًا على منعها للفنانة نجلاء فتحي، من حضور عزائه، إنها ترتبط معها بعلاقة نسب، وتحبها جدًا، ولكن نجلاء لم تأتي إلى العزاء من الأساس لأنها تمر بفترة صحية صعبة.

وتابعت الفنانة شهير: " نجلاء فتحي تمر بفترة صحية صعبة مش تمام،

ومينفعش تيجي في ظروف فيروس كورونا ".

مش تمام، ومينفعش تيجي في ظروف فيروس كورونا".

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وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية،

وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "هي كلمتني وكلمت عمرو، وكانت بتطمن عليه في فترة مرضه.. وبعدين إية الهبل ده.. دول بيألفوا الأخبار.. وقالوا إني قلت (هي متدخلش العزاء)، طب هو أنا كنت فايقة أوي يعني.. دي حبيبتي ومامتها كانت حبيبتي وعيلتها كلها وأخواتها.. وهم لازم يعملوا كدة علشان يجيلهم قراءات على المواقع الإخبارية".

وأكدت شهيرة أنها تحب صوت محمود ياسين، وأنها ترفض وصف صوته بالرخيم، مؤكدة أنه صوت عذب بالنسبة لها.

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما بعد صراع مع المرض.