كيف تحمي نفسك من القنبلة اليدوية؟ إليك إجابة العلم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 1:03 صباحًا

قد يجول في خلدك أن هذا لن يحدث معك، ولكن بما أن سنة 2020 تصنف من أكثر السنوات كارثية على الإطلاق، فلن يبدو غريبا مثلا أن يتم قذفك بقنبلة يدوية على سبيل المثال لا الحصر، كيف ستتصرف ؟ ماذا ستفعل؟ هل ستركض، أم أنك ستختبئ مثلا؟ الكثير من ردات الفعل قد تخطر بذهنك في هذه اللحظة، لكن الاهم من كل ذلك ألا تقف مشدوها من المشهد، وتستلم لخطر القنبلة “القاتل”.

هنالك عدة أمور يمكنك القيام بها من أجل التخفيف من حجم التأثير والضرر الذي قد تحدثه قنبلة يدوية إذا ما انفجرت على مقربة منك، وذلك وفقًا للعلم.

إليك ما عليك أن تفعله عندما تكون في الماء ويُلقى بقنبلة يدوية على مقربة منك

إذا ما وقعت قنبلة يدوية بالقرب منك وأنت في الماء، أول ما عليك فعله هو الخروج من المياه في أسرع وقت ممكن، لا يجب عليك بتاتا أن تغوص في الماء ظنا منك أن الماء سيقوم بحمايتك بطريقة ما.

صحيح أن سرعة الشظايا الصادرة عن انفجار قنبلة يدوية تتباطؤ في الماء، ومنه لن تصيبك بنفس القوة التي قد تصيبك بها خارج الماء، وبينما تتفكك الشظايا تحت الماء في معظم الأحيان وتضعف فعاليتها كثيرًا، فإنه من الخطير جدا البقاء تحت الماء عند انفجار قنبلة يدوية بالقرب منك، والخطر كله يكمن في الانفجار في حد ذاته، حيث يتسبب هذا الأخير في رفع ضغط المياه المحيطة إلى مستويات خطيرة قد تتسبب في سحق رئتيك وتقتلك في عين المكان.

لذا فإن أخطر جزء من انفجار قنبلة يدوية في الماء هو الانفجار نفسه والضغط الهائل الناجم عنه

ما عليك فعله في حالة انفجار قنبلة يدوية بالقرب منك خارج الماء

أما خارج الماء، فإن أخطر جزء من انفجار القنبلة اليدوية ليس الانفجار في حد ذاته بل هو الشظايا المنبعثة عنها.

إذا ما أُلقي بقنبلة يدوية بالقرب منك في البر، عليك أن تبتعد عنها بأسرع وقت ممكن ثم أن ترتمي بجسمك بعيداً، ستكون قادرًا على الابتعاد عن القنبلة بحوالي متر أو متر ونصف قبل أن تنفجر، وهي أبعد مسافة يمكن لمعظم الأشخاص ركضها في غضون ثانية أو اثنتين، ثم عليك أن تنبطح أرضًا ووجهك وبطنك ناحية الأسفل وأن توجه ساقيك باتجاه القنبلة، وتلك هي أفضل طريقة لجعل أقل قدر ممكن من الشظايا يصيب جسمك من خلال تقليص مساحة المنطقة التي يمكن للشظايا الوصول إليها منه.

كما أنك في هذه الحالة وهذه الوضعية، إذا ما أصابتك شظايا القنبلة اليدوية فإنها ستصيب نعلك أو أخمص قدميك على الأكثر، وهو ما يعتبر أكثر أمانًا من إصابتها لجمجمتك أو أي من أعضائك الحيوية.

أخيرًا عليك أن تبقى أرضًا وتشيح بوجهك بعيدًا عن نقطة الانفجار وأن تحمي رأسك وعينيك وأذنيك، فأنت لا ترغب في أن تصيب شظية طائشة ما دماغك على وجه الخصوص.

إن القنابل اليدوية Grenades هي أسلحة خطيرة للغاية وفتاكة جدًا، إذا ما وجدت نفسك في وضع لا يحسد عليه أحد، كأن يُلقى بإحداها بالقرب منك، تذكر أن تركض مبتعدًا بأسرع وقت ممكن وأن تنبطح أرضًا بسرعة كبيرة، إذا ما لم تفعل هذا، قد تقتلك القنبلة في عين المكان، لذا ننصحك باتباع النصائح المقدمة لك في مقالنا هذا على موقعنا «دخلك بتعرف» من أجل تعزيز حظوظ نجاتك من هكذا موقف، وذلك بالطبع وفقًا للعلم.