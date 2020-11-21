شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "الوصية": المسرحية تكريم لشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسرحية "الوصية"، إن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد ملهمة للغاية وإنتاج القصة في مسرحية، فكرة مميزة للاحتفاء بشهدائنا، منوها أن المسرحية تكريم لشهداء مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز ، أنه توقف أمام قصة إنسانية لجندي من جنود مصر، خريج كلية الإعلام، التحق بالجيش رغم أنه وحيد ابيه وأمه، رغبة منه في الدفاع عن مصر.

وتابع: "الابن مقلش لوالده أنه في سيناء وأصيب إصابة بالغة، ودخل مستشفى المعادي العسكري لإسعافه، ويفاجأ الأب أن ابنه هو من سيجري له العملية، واستشهد الابن بين يدي والده، الذي يشغل منصب عميد طبيب بالمستشفى".

ولفت "سلامة" إلى أنه تقرر مد عرض مسرحية "الوصية" يوم الخميس والسبت والأحد، مطالبًا بأن تعرض المسرحية في كل المحافظات لتوعية الشباب بدورهم الوطني.