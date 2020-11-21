شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "الوصية": المسرحية تكريم لشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسرحية "الوصية"، إن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد ملهمة للغاية وإنتاج القصة في مسرحية، فكرة مميزة للاحتفاء بشهدائنا، منوها أن المسرحية تكريم لشهداء مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز ، أنه توقف أمام قصة إنسانية لجندي من جنود مصر، خريج كلية الإعلام، التحق بالجيش رغم أنه وحيد ابيه وأمه، رغبة منه في الدفاع عن مصر.
وتابع: "الابن مقلش لوالده أنه في سيناء وأصيب إصابة بالغة، ودخل مستشفى المعادي العسكري لإسعافه، ويفاجأ الأب أن ابنه هو من سيجري له العملية، واستشهد الابن بين يدي والده، الذي يشغل منصب عميد طبيب بالمستشفى".
ولفت "سلامة" إلى أنه تقرر مد عرض مسرحية "الوصية" يوم الخميس والسبت والأحد، مطالبًا بأن تعرض المسرحية في كل المحافظات لتوعية الشباب بدورهم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف "الوصية": المسرحية تكريم لشهداء مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.