شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تهنئ لبنى عبد العزيز بعيد ميلادها: أحلى الجميلات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نبيلة عبيد على تهنئة الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، حيث لم تفوت تلك المناسبة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانتي جميلة يا أحلى الجميلات.. الأستاذة لبنى عبد العزيز يا رب دايما تفضلي منورة دنيتنا".

وكانت الفنانة نبيلة عبيد حرصت على تهنئة المطربة الكبيرة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في منشور لها عبر إنستجرام قالت فيه: "الشمس تشرق مع أغانيكي والقمر ساكن فى عينيكي.. لقلبك الحب والفرح.. كل عام و انتي سيدة الأغنية.. كل سنة وانتي فيروز الفرح والعطاء".

كما سبق وعقبت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد على ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين في الأعمال التي شاركته فيها وبالأخص فيلم "ولايزال التحقيق مستمراً"، قائلة: "بحكم عملي معه فنان يحب شغله ويحترم عمله وزملائه ومواعيده دقيقة شديدة جداً ومتواضع لأقصى درجة يتخيلها أحد، كان بيدخل البلاتوه بيسلم على كل الناس من كبيرهم لأصغرهم ويقوله صباح الخير".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ما كنا نشاهده من تصرفاته "كانت حاجة كبيرة أوي"، يتلقى التعليمات من المخرج بمنتهى التواضع ويحترم كل زملائه وزميلاته، مردفة: "عمري ما سمعته إنه دخل في نقاش في حق حد بالغلط".

وسردت عبيد أهم أدوارها معه قائلة: "اشتغلت معاه في فيلم "وسقطت في بحر العسل"، وقمت معه بدور في فيلم الشريدة، مكنتش عاوزة أعمل الدور ده لكن هو تدخل حيث طلب منه أشرف فهمي التدخل حتى أقبل القيام بالدور وقلت وقتها مش عاوزة لأني كنت بحضر دوري في فيلم ولايزال التحقيق مستمراً، وقال لي هتعمليه وأقنعني بيه وعملته".