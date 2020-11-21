شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تحضر معرض "روتارى فن 1" بمتحف محمود مختار 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم نادي روتاري سفنكس معرض "روتاري فن" تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بمتحف محمود مختار بالزمالك في الفترة من الأحد 29 من شهر نوفمبر الجارى حتى الخميس 3 ديسمبر 2020.

ويفتتح المعرض يوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، و د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، ومحافظ المنطقة الروتارية أسامة الأحمر، ورئيس نادي روتاري سفنكس محمد التهامي وعدد من الفنانين والإعلاميين.

معرض فن "1" هو الأول فى سلسلة المعارض التى سينظمها نادى روتارى سفنكس لإلقاء الضوء على أعمال الفنانين والنحاتين والموسيقيين والشباب الموهوب ودعوة للمجتمع المصري فى المشاركة فى إحياء وتطوير الثقافة.

ويضم معرض فن "1" أعمالا لـ 22 فنانا مصريا، وسيدعم الفنانون الموهوبون في هذا المعرض المجتمع من خلال تبرعهم لمشروعات نادى روتارى سفنكس الذى يهتم بدمج ذوى الإعاقة.