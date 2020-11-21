شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإعلام يشاهدون "الوصية" لـ خالد جلال على المسرح القومى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوكبة من نجوم الفن والإعلام حرصوا على مشاهدة العرض المسرحى "الوصية" للمخرج خالد جلال، مساء اليوم السبت، وكان من ضمن الحضور سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والإعلامية منى الشاذلى، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنان طارق عبد العزيز، والإعلامى رامى رضوان، وحازم شفيق رئيس قنوات الحياة، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والمخرجون هانى إسماعيل وعمرو عابدين وعمر زهران.

العرض من تأليف أيمن سلامة، والذى حرص على التواجد فى العرض وقدم التحية للحضور، ومن إخراج خالد جلال، الذى تواجد أيضا، وقال فى كلمة له عقب إنتهاء العرض:"إن عرض الوصية أقل شئ نقدمه لشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة، مقدما التحية لهم ولكل الحضور الذين شاهدوا العرض.

ويستمر العرض حتى السبت 21 نوفمبر الحالى، على خشبة المسرح القومى، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015، والعمل من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، البطولة الغنائية مى فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمي.