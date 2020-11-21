شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين أحمد حلمى وأحمد السعدنى بسبب "مج" ينسون.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وصلة هزار ما بين الفنانين أحمد حلمى وأحمد السعدنى عبر إنستجرام، بادل الثنائي التعليقات بشكل كوميدى من خلال الاستوري الخاص لكل منهما، حيث بدأ الأمر من خلال مداعبة السعدني لـ حلمي بسبب "مج" ينسون عليه صورة الأخير، وعلق عليها بكتابة: "بشرب أحمد حلمى".



حلمى وسعدني

الأمر الذى لم يفوته حلمى حينما رد عليه السعدنى وكتب: "واضح على وشك إنك مبسوط أوي الصراحة، ليرد عليه السعدني: "لا ده من الينسون أنت تمام يا برنس".

من ناحية أخرى، سبق واحتفل النجمان أحمد حلمي ومني زكى بعيد ميلادهما، مؤخرا، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم 18 نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وعن قصة حب أحمد حلمى لزوجته منى زكى وكيف تقدم لها، تحدث حلمى سابقا في برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، حيث قال: "فى البداية أصبحنا أصدقاء مقربين وفى إحدى المرات اكتشفنا بالصدفة أن عيد ميلادى وعيد ميلادها فى نفس اليوم وهو ١٨ / ١١، وإننا برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقنى إلا عندما رأت بطاقتى الشخصية، وكنت قد تيقنت من حبى لها ولكنى كنت لا أملك أى شيء، فكنت مترددًا أن أصارحها بحبى حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وكنا قد خرجنا مع أصدقائنا فى نزهة بالنيل، وقررت أنا أصارحها قبل السفر".