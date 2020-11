شكرا لقرائتكم خبر عن كيمياء جاستين بيبر وشون مندس تخطف الأنظار وكليب Monster يحصد 13 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى شون مندس على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" كليبه الجديد "Monster" الذى تعاون فيه مع النجم العالمى جاستين بيبر، وذلك بعد سلسلة من الأخبار التى تم تداولها الأسابيع الماضية حول تعاون الثنائى معا ولم يؤكد أو ينفى أى منهما الخبر.

وكليب Monster من إخراج كولين تيلى ومن إنتاج جاك وينتر ، وقد ظهر بيبر وشون فى الكليب، وخطف النجمين الأنظار بأدائهما العاطفى، حيث كانا يقفا على إحدى المنصات العالية ويظهر خلفهما البرق، وجاءت الإشادات لتؤكد أن الكيمياء التى جمعت مندس وبيبر هى حقا كيمياء واضحة جدا فى العمل.

استطاع كليب Monster أن يحصد أكثر 13 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال يوم واحد فقط من إطلاقه، كما حقق أكثر من 1.5 مليون likes.

كلمات الأغنية :

[Verse 1: Shawn Mendes]

You put me on a pedestal and tell me I'm the best

Raise me up into the sky until I'm short of breath (Yeah)

Fill me up with confidence, I say what's in my chest

Spill my words and tear me down until there's nothing left

Rearrange the pieces just to fit me with the rest, yeah

[Chorus: Shawn Mendes]

But what if I, what if I trip?

What if I, what if I fall?

Then am I the monster?

Just let me know

And what if I, what if I sin?

And what if I, what if I break? Yeah

Then am I the monster? Yeah

Just let me know, yeah

[Verse 2: Justin Bieber]

I was fifteen when the world put me on a pedestal

I had big dreams of doin' shows and making memories

Made some bad moves tryna act cool, upset by their jealousy

Lifting me up (Lifting me up), lifting me up (Yeah)

And tearing me down (Down), tearing me down (Down, down)

I'll take responsibility for everything I've done (Yeah)

Holding it against me (Yeah), like you're the holy one (Yeah)

I had a chip on my shoulder, had to let it go

'Cause unforgiveness keeps them in control

I came in with good intentions then I let it go

And now I really wanna know

[Chorus: Justin Bieber & Shawn Mendes]

What if I, what if I trip? (Oh)

What if I, what if I fall? (I fall)

Then am I the monster? (Am I the monster?)

Just let me know (Let me know)

And what if I, what if I sin? (Oh)

And what if I, what if I break? (What if I break?)

Then am I the monster? (Am I the monster?)

Just let me know (Oh, please just let me know, yeah)