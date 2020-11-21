شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى مشيداً بأمير كرارة: سقفتله فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمود عبد المغنى إن النجم أمير كرارة تألق بدرجة كبيرة فى شخصية "المنسى" الذى قدمها فى شهر رمضان الماضى، ونالت إعجاب الجميع، مشيراً إلى أن كرارة قدم الشخصية ببراعة شديدة، حتى أنه أبكانا جميعاً عن كم المشاعر والأحاسيس التى شاهدناها فى عينه وتصرفاته وسلوكه مع الجميع.

وأوضح عبد المغنى، خلال لقائه ببرنامج "من غير زعل" الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، أن كرارة كان "عافئ" شخصية المنسى، بلغة التمثيل "كان ماسك الشخصية بجد"، وهو ما جعله يظهر بشكل مميز ومختلف، لافتاً إلى أن كرارة يستحق الأشادة خاصة أنه نجم يتميز بكاريزما وأداء تمثيلى مميز، والحقيقة انى سقفتله بصراحة.

يشار إلى أن محمود عبد المغنى، يعرض له حالياً مسلسل "خيط حرير"، ويشارك فى بطولته النجمة مى عز الدين، سوسن بدر، أحمد خليل، محمد على رزق، نيقولا معوض، وعدد أخر من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد الملك، اخراج ابراهيم فخر، انتاج سينرجى.

برنامج "من غير زعل" تقديم الزميل عماد صفوت، ويعرض كل أسبوع على منصات الخليج 365، اخراج شادى أبو الحسن، وإنتاج ”الخليج 365”.