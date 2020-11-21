بالصور| حضو أشرف زكي وغياب نجوم الفن عن عزاء فايق عزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت أسرة الفنان فايق عزائه مساء اليوم السبت 21 نوفمبر، في سرادق أقيم بشارع العريش في الهرم.
وشهد العزاء حضور أسرة الفنان الراحل، وعدد من أصدقائه المقريبن، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فيما غاب عنه نجوم الفن.
فايق عزب، توفي قبل يومين بعد صراع مع فيروس كورونا وفيروس مارسا، عن عمر يناهز 77 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة التي شارك في بطولتها.
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