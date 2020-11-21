ظهور صورة جديدة لمحمد رمضان مع إسرائيلي آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بالتزامن مع انتشار صورة الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، والتي نشرها الإماراتي حمد المزروعي، ظهرت صورة للأول تجمعه بمواطن إسرائيلي آخر.

الصورة الجديدة تجمع رمضان بالممثل ورائد الأعمال الإسرائيلي elad tsafany – إيلاد تسافاني، نشرها الأخير قبل 3 ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

إيلاد وهو من قصار القامة، ظهر في الصورة ورمضان يحمله على ذراعه، وكتب الأول كلمة الملك بالإنجليزية على الصورة، في إشارة لرمضان، ذاكرًا حساب الأخير على الصورة أيضًا.

جدير بالذكر أن صورة رمضان مع أومير أدام، أحدثت جدلا واسعًا وضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد المطالبة بمقاطعة محمد رمضان، كما قام الإماراتي حمد المزروعي أول من نشر الصورة، بحذفها بعد فترة قصيرة من نشره لها عبر حسابه على موقع "تويتر".