من جديد.. محمد رمضان يعلق على صورته مع المطرب الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

صورة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي (أومير أدام) عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له وهو يلتقط العديد من الصور مع جمهوره في مطار دبي، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مافيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) صدق الله العظيم.. ثقة في الله نجاح".

وأثارت صورة نشرها الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها.