أحمد موسى: محمد رمضان عمل مصيبة.. طالع بيحضن فنان إسرائيلي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنان محمد رمضان "عمل مصيبة" بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام) ظهر خلالها الأول وهو يحتضن الأخير فيها.

أضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد": "محمد رمضان نزلت له صورة مع واحد إسرائيلي، والدنيا مقلوبة إن محمد رمضان بيحضن واحد إسرائيلي، ورمضان لازم يطلع يقول الناس حقيقة الصورة دي".

تابع: "محمد رمضان عمل مصيبة، ولازم يطلع يتكلم ويقول اللي حصل، إذا كانت الصورة دي حقيقية فمحمد رمضان هيبقى عنده مشكلة معانا كلنا".

استكمل: "إحنا مصر.. وإحنا عارفين يا جماعة.. هل هناك تقارب حقيقي بينا وبينهم؟ إحنا في السياسة أه، لكن الشعب المصري أبدا، الشعب المصري يا نهار أبيض.. إحنا مش في حرب، لكن دي مسألة جوه كل مواطن".

وأثارت صورة نشرها الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها.