محمد علي خير يعلق صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الإعلامي محمد علي خير، على الصورة التي انتشرت للفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام).

وقال خير، في برنامجه "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس: "السؤال بقى إيه ما هي حقوق محمد رمضان؟ وهل هو بيمثل نفسه؟ هل يمثل مصر؟ هل يمثل محبيه؟ هل هيتعمل فتة وكفتة النهاردة في مواقع التواصل الاجتماعي.. الدنيا هتثور على محمد رمضان".

وأشار إلى أن "المفاجئة في الموضوع أن شبكة الـ CNN مهتمة بهذا الخبر وتفاصيله وأسباب حذف الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي الصورة بعد انتشارها على وسائل السوشيال ميديا".

وتابع: "محمد رمضان يزور دبي براحته.. بس هل هو كمنتمي لنقابة الممثلين هل النقابة تمنع هذا الفعل؟ وهل هو كان عارف أن الفنان ده إسرائيلي ولا اتمسك بالصورة".

وسخر قائلا: "إحنا في الحتة دي حاميين قوي ومش شرط كل واحد هينتقد رمضان هينتقده عشان التطبيع ولكن في ناس هيدخلوا في أمور متعلقة بثروته ومتعلقاته الخاصة".

وأثارت صورة نشرها الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها.