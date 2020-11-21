محمد اسماعيل - القاهرة - تب- عبد الفتاح العجمي:
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تحدث مع الفنان محمد رمضان، بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، وأخبره أنه لم يكن يعلم بهويته قبل التقاط صورة معه.
أضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد": "رمضان قالي: أقسم بالله ما كنت أعرف هو مين، أنا كنت في بلد عربي واتصورت هذه الصور، وأنا مش مطالب إني اسأل كل واحد يتصور معايا أقوله جنسيتك إيه".
تابع: "محمد قالي كمان: أنا كنت في بلد عربي مش في إسرائيل، والله العظيم ما كنت أعرف ده مين، ده واحد اتصور معايا زي مئات الأشخاص اللي اتصوروا معايا".
استكمل: "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان يخونه أنه يتصور مع واحد إسرائيلي.. محمد مش بالغباء ده".
وأثارت صورة نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها مع الفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهم في مدينة دبي، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
المزروعي علّق على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" ثم حذفها، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".
وعقب ذلك، نشرت الصفحة الرسمية بالعربية لدولة إسرائيل عبر موقع "فيسبوك"، الصورة نفسها، وعلّقت "إسرائيل تتكلم بالعربية" على الصورة بقولها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".
وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان بعد صورته مع فنان إسرائيلي: أقسم بالله ما كنت أعرف هو مين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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