كيف علق أفيخاي أدرعي على صورة محمد رمضان بالمطرب الإسرائيلي أومير أدام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، نشر الصورة التي تجمع الفنان محمد رمضان بالمطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب في تعليقه على الصورة "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر ادام في دبي".

جدير بالذكر أن أومير نشر صورة الجديدة تجمعه برمضان عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، والتقطها على طريقة السيلفي، ويظهر فيها رمضان وهو يعانقه، وكتب معلقًا عليها "مافيا مافيا" في إشارة لكلمات أشهر أغاني رمضان، كما قام بالإشارة إلى حساب رمضان الرسمي على نفس الموقع.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أكد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتواصل مع الفنان محمد رمضان، وأن رد النقابة سيكون من خلال بيان رسمي.