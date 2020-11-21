تراند اليوم : بعد ظهوره مع مطرب إسرائيلي.. محمد رمضان: لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك

كان ما حدث سيمر بدون أن يعلم أحد عنه شيئا، وربما كان سيظل سرا ولم يثر ضجة، غير أن الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي وبدون قصد منه هتك ستر الموضوع، ونشر على حسابه بتويتر صورة جمعت الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام التقطت في دبي.

وربما أيضا لم يكن ليشعر أحد بما أورده الإعلامي الإماراتي لولا أن موقع "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الخارجية الإسرائيلية، أعاد نشر تغريدة المزروعي ومعها الصورة التي جمعت رمضان بـ عومير.

ويظهر رمضان في الصورة وهو يضع ذراعه حول المغني الإسرائيلي عومير آدم حيث علق موقع الخارجية الإسرائيلية بقولها على الصورة ":الفن دوما يجمعنا".

فيما نقلت صحيفة المصري اليوم المحلية عن رمضان تعقيبه على الصورة بقوله " أنا لا اعلم أو أسأل على أي إنسان يتصور معايا أو اتصور معاه ومش بسأله عن دينه أو جنسيته وربنا خلقنا واحد".

وأضاف بحسب الصحيفة " لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك .. يهمني الإنسان".

وقالت المصري اليوم لاحقا إن محمد رمضان حذف تغريدته.

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