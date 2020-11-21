علق الإعلامي محمد علي خير، على الواقعة المثيرة للجدل المتعلقة بنشر اعلامي إمارتي صورة تجمع النجم محمد رمضان بفنان إسرائيلي، قائلا: "السؤال بقى ايه ما هي حقوق محمد رمضان؟ وهل هو بيمثل نفسه؟ هل يمثل مصر؟ هل يمثل محبيه؟ هل هيتعمل فتة وكفتة النهاردة فى مواقعالتواصل الاجتماعي".
وأشار الإعلامي محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، إلى أن المفاجئة في الموضوع أن شبكة الـ CNN مهتمة بهذا الخبر وتفاصيله وأسباب حذف الاعلامي الاماراتي حمد المزروعي الصورة بعد
وتابع: "محمد رمضان يزور دبي براحته.. بس هل هو كمنتمي لنقابة الممثلين هل النقابة تمنع هذا الفعل؟ وهل هو كان عارف ان الفنان ده اسرائيلي ولا اتمسك بالصورة"، وسخر قائلا: "احنا فى الحته دي حاميين قوي ومش شرط كل واحد هينتقد رمضان هينتقده عشان التطبيع ولكن في ناس هيدخلوا في أمور متعلقة بثروته ومتعلقاته الخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر علي خير عن صورة محمد رمضان بفنان إسرائيلي: "هيتعمل فتة وكفتة على السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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