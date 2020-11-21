محمد رمضان في مرمى نيران الجماهير بسبب صورة مع إسرائيلي

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعدما نشر الناشط الإماراتي حمد المزروعي، صورة جمعته بالفنان محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، في دبي.

انتقادات كثيرة واجهها رمضان بسبب الصورة، التي طرحت تساؤلات كثيرة حول موقفه من التطبيع، وعلاقته بالمطرب الإسرائيلي.

وبعد دقائق من نشر الصورة، احتفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي.

كما تتلقى الصورة ترحيبا واسعا بين الصفحات الإسرائيلية المتحدثة بالعربي، وآخرها الصفحة الرسمية لافيخاي أدرعي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي.

وطالب متصفحو الشبكات الاجتماعية، نقابة المهنة التمثيلية بسرعة الرد على موقف رمضان، مستنكرين عدم خروج أيّ من مسئوليها إلى الآن لتوضيح موقف النقابة.

ومن جانبها تدرس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الإجراء اللازم اتخاذه مع الفنان محمد رمضان بعد نشر الصورة .

و صرح اشرف زكي قائلا: "أحاول التواصل مع محمد رمضان لفهم ملابسات الأمر، وسنصدر بعدها بيانا توضيحيا".

اما رمضان فقد نشر فيديو له عبر تطبيق Instagram ردا على الانتقادات الموجهة له بعد نشر الصورة التي تجمعه بآدامز وحمد المزروعي، وعلق مستعينا بمقطع

من أغنية للفنان محمد منير، كاتبا: "لا يهمني اسمك ولا ميلادك مكانك يهمني الإنسان"، ومسحه بعد دقائق بسيطة.

لم تكن هذه المره الاولي الذي ينال فيها الناشط الإماراتي حمد المزروعي انتقادات واسعة أيضا، كونه أول من نشر الصورة، وأشاد بالتوافق الفني بين النجمين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المزروعي لانتقادات، لا سيما بسبب تدويناته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، فقد شدد مرارا على أن السلام مع إسرائيل مطلبا عربيا لا مفر منه، فضلا عن زياراته المتكررة لتل أبيب، فقد نشر صورة له من قبل أمام بوابة مطار بن جوريون، معلنا عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".

أيضا كان قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل، بسبب ما اعتبره المغردون إساءة للنبي وللإسلام،

حين قال في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن النبي محمد عامل اليهود بشكل غير عادل"، مضيفا: "وأدعو الإدارة السعودية ، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان ، إلى دفع تعويضات للمنظمات اليهودية عن ذلك".

وبالنسبه للمطرب عومير آدام أو بالعربية عمر آدم، فهو من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، في 22 أكتوبر 1993، وعاد لإسرائيل بعدها بـ3 سنوات مع أسرته، وينتمي إلى تيّار الموسيقى اليهودية الشرقية.والد أومير هو ينيف آدم من يهود القفقاس، ووالدته من اليهود الأشكناز. كان والده عقيدًا في الجيش الإسرائيلي، ونائبًا لقائد وحدة "شَلداغ" (إحدى وحدات كوماندو سلاح الجوّ الإسرائيلي، وتُعرَف برقمها 5101) ونائبًا لكتيبة المظليّين رقم 202. أشغل العديد من أفراد عائلته مناصب في الجيش الإسرائيلي.شارك عام 2009 ، في الموسم السابع من "نجم يولد" الذي يُعرض في إسرائيل، ولكن لم يؤهل بسبب الجدل حول العمر الحقيقي له عندما تقدّم بالطلب. على الرغم من هذا، واصل أومير أدام مسيرته ليصدر أول ألبوم له "أذوب فيك" في 2010. أمّا أومير أدام فقد كان جُنديًا في فيلق العتاد والتسليح، وهو فيلق الدعم القتالي في الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن تطوير وصيانة العتاد الحربي، ودعم المواد القتالية كالذخيرة والأسلحة والعتاد، وغيرها من النظم.أصدر أومير حتى الآن 4 ألبومات، هم: "أذوب فيك" و"ولد جيد ولد سيء" في 2012، و"الموسيقى والهدوء" في 2013، و"أنا اعترف" في 2014.