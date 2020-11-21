شاهد .. محمد رمضان يثير غضب الجماهير بصورة مع نجم إسرائيل

تسبب الإعلامى الإماراتى حمد المزروعى، اليوم السبت، في حالة كبيرة من الإثارة والغضب لمتابعيه، ولمتابعي الفنان محمد رمضان علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة تجمع رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومير

آدام في دبى.

وقال المرزوعى في تدوينة له عبر تويتر «أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في اسرائيل في دبي».

وبعد دقائق من نشر الصورة، احتفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي.

وطالب متصفحو الشبكات الاجتماعية، نقابة المهنة التمثيلية بسرعة الرد على موقف رمضان، مستنكرين عدم خروج أيّ من مسئوليها إلى الآن لتوضيح موقف النقابة.