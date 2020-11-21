فيديو.. طرح البوستر التشويقي لفيلم "خان تيولا"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" البوستر التشويقي للعمل الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأثار البوستر دهشة بسبب حالة الغموض التي يسببها.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا"
https://fb.watch/1V1epv-Ql5/
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