فيديو.. طرح البوستر التشويقي لفيلم "خان تيولا"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" البوستر التشويقي للعمل الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأثار البوستر دهشة بسبب حالة الغموض التي يسببها.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا"

من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

https://fb.watch/1V1epv-Ql5/