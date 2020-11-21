فتاة إيطالية تسرق سيارة إسعاف لأنها لم تجد سيارات أجرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

“لم تكن هناك سيارات أجرة” ، هذه العبارة كانت بمثابة صدمة عندما سئلت فتاة إيطالية عن الدافع وراء إقدامها على سرقة سيارة الإسعاف.

في واقعة غريبة، سرقت فتاة إيطالية سيارة إسعاف بعد خروجها من إحدى المستشفيات وحين سئلت عن السبب، فاجأت المحققين بمبرر غريب.

وسرقت الفتاة، البالغة من العمر 23 عاماً، سيارة إسعاف كانت متوقفة في غرفة الطوارئ في مستشفى تريفيليو، في مقاطعة بيرجامو بشمالي إيطاليا، للعودة إلى بيتها، بعد عثورها على المفاتيح موضوعة في لوحة القيادة.

وعلى الفور انتبه موظفو الصحة للواقعة وأبلغوا عن سرقة سيارة الإسعاف، لترسل الشرطة دوريات لاعتراض السيارة، مع الاستفادة من نظام التتبع GPS المجهزة به سيارة الإسعاف، وفقاُ لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية.

وبعد بضع دقائق، وصلت السيارة إلى أرشينى، وهي بلدة بالقرب من تريفيليو، حيث تم اعتراض سيارة الإسعاف، وألقى القبض على الشابة الإيطالية التي تواجه الآن تهمة السرقة المشددة في الحادث الذي وقع ليلاً بين 18 و19 نوفمبر.

سيتعين على الشابة الآن المحاسبة على السرقة المشددة، لأن الجريمة ارتكبت ضد سيارة تستخدم للمساعدة العامة.

وعندما سئلت الفتاة عن الدافع وراء إقدامها على سرقة سيارة الإسعاف، قالت: “لم تكن هناك سيارات أجرة”.