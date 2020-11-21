شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد فى صورتين من كواليس "حلوة الدنيا سكر" مع محمود عبد المغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة هنا الزاهد تصوير دورها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، حيث تنشر من آن لآخر صوراً من الكواليس عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت هنا الزاهد مؤخراً صورة لها مع الفنان محمود عبد المغنى، ظهرا فيها معا من كواليس العمل الذى يحل فيه كضيف شرف.



هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى

وكانت الفنانة هنا الزاهد شاركت جمهورها بصورة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، الذى قارب انتهاء تصويره والمنتظر عرضه قريبا، وظهرت بالصورة مع الفنان محمد كيلانى.

وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستجرام، قائلة: "مبسوطة إن احنا بنشتغل مع بعض يا كيلانى.. هتشوفوا إن شاء الله حاجة هتعجبكوا"، وهو المسلسل الذى يضم 9 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، ولكل حكاية قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.



هنا الزاهد

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى بجانب هنا الزاهد كل من محمد كيلانى، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوى.

ووقع الاختيارعلى مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.