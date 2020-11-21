بهاء سلطان.. هل يتحول إلى "منشد"؟ (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلاوة قصيرة من سورة الرعد شاركها المطرب بهاء سلطان مع متابعيه خلال الساعات الماضية فنال إعجاب الكثيرين، وهذا ليس غريبا عليه فدائما ما يطرب جمهوره بصوته الجميل.
ولد بهاء لأب مصرى وأم بحرينية، وعشق الغناء منذ الصغر، ولكن رحلة صعوده، تخللتها سلسلة طويلة من الخلافات
كانت بدايته الفنية فى كورال وراء الفنان حسام حسنى فى التسعينيات، وبعدها التقى بالشاعر والمطرب مصطفى كامل، الذى قدمه للمنتج نصر محروس، ومن هنا كانت البداية، فكانت الانطلاقة بألبوم فرى مكس1
حقق نجاحًا مدويًا بأغانيه الفردية ثم ألبوماته، إلى أن وقع خلاف مع محروس، وابتعد عن الساحة الغنائية لمدة 6 سنوات ، قائلا: الانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا.
أعلن في سبتمبر الماضى عن عودته من جديد ومع تلاوته للقرآن ودأبه على إنشاد ، الابتهالات الفترة الماضية أثيرت أقاويل عن اعتزاله واتجاه للإنشاد رغم نفيه لهذه التكهنات مرارا
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