شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لجمهورها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية هند صبرى على شكر كل من هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال رسالة شكرت عبرها الجميع، ثم علقت عليها قائلة: "عيد بأية حال عدت يا عيد، أشكر الله على محبة أهلي وأصدقائي وعائلتي الكبيرة التي تشمل زملائي وجمهوري.. أحبكم".



هند صبرى

وكانت النجمة ليلى علوى هنأت صديقتها الفنانة التونسية هند صبرى بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق اليوم 20 نوفمبر، متمنية لها المزيد من الإبداع والتألق فى حياتها، ونشرت ليلى، عبر حسابها على تويتر، صورة لهند صبرى، أتبعتها بتعليق: "كل سنة وإنتى طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".

واحتفلت النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها بالأمس، والتى تعد واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.

ورغم أن هند صبرى برزت فى عالم التمثيل بشكل قوى جدا سواء فى السينما أو الدراما المصرية، إلا أنها فاجأت الكثير من جمهورها بمهارتها فى النقر على الطبل خلال بعض الحلقات التليفزيونية التى أقرعت فيها على الطبل أضفى على الأجواء حالة من السعادة والبهجة للمشاهدين.