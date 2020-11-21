محمد رمضان يعانق مطربا إسرائيليا.. والخارجية الإسرائيلية تحتفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في الإمارات، مما أثار حالة من الجدل.

واحتفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة ظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، خلال تواجدهما في دبي بالإمارات.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتبت إلى جوارها: "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين معجبي محمد رمضان، الذين توافدوا بالآلاف خلال دقائق على الصفحة الإسرائيلية، وشنت الغالبية العظمى منهم هجوما حادا على رمضان، حتى أن أحدهم كتب: "محمد رمضان ممثل موهوب جدًا؛ لكن تصرفاته وردوده محتاجة دراسة أو مدير أعمال لضبط علاقته مع الجمهور أو وسائل الإعلام.، المشكلة إن الصورة دي كفيلة إنها تنهي مستقبله الفني مهما كانت موهبته".

في المقابل، انبرى البعض في الدفاع عن محمد رمضان قائلين إنه بالتأكيد لم يكن يعرف هوية الشخص الذي تم تصويره معه.

وأضافوا أن رمضان شأن بقية النجوم يلبي طلبات المعجبين الراغبين بالتقاط الصور معه للذكرى.