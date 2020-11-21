شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق تصوير فيلم "ماما حامل" لـ ليلى علوى من الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، اليوم السبت، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى فى مدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد الأولى بين بطلة العمل والنجم الكوميدى بيومى فؤاد الذى يشاركها فى بطولة العمل، والذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث.

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وتم التعاقد مع النجم الكوميدى بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وفى سياق آخر تنتظر النجمة ليلى علوى عرض فيلم "التاريخ السرى لكوثر"، تأليف وأخراج محمد أمين ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم وزينة وفراس سعيد ومحسن محيى الدين وآخرون من النجوم.