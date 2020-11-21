شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى أول الحاضرين فى عزاء فايق عزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين لسرادق عزاء الفنان فايق عزب، المقام عند منزله بشارع العريش بالهرم، والذى توفى أول أمس بعدما تدهورت صحته بسبب فيروس كورونا.

وكان الوسط الفني خيم عليه الحزن بعد وفاة الفنان فايق عزب، فقد عانى الراحل مؤخرًا من مشاكل صحية عديدة، حيث أجريت له جراحة لتوسيع الحبل الشوكى ثم أصيب بعدها بفيروس "مارسا"، وبعد معاناة استمرت أكثر من شهر ونصف الشهر، انضم إلى ضحايا كورونا ليرحل عن عمر يناهز 77 عامًا.

وترك فايق عزب إرثًا فنيًا كبيرًا فقدم ما يقرب من 260 عملاً فنيًا متنوعًا، وبدأ الفنان مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".

ورغم تقديمه للأدوار الثانوية ولكنه كان "سنيد مهم وقوى" للنجوم، من آخر أعماله مشاركته بمسلسل "طلقة حظ" ومسلسل "ولد الغلابة"، كما سجل ظهورا بمسلسل "الضاهر" للنجم محمد فؤاد.