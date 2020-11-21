شكرا لقرائتكم خبر عن "روح أليفة" يحصد جائزة جديدة من مهرجان churi churi الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفيلم القصير "روح أليفة" أن يحقق جائزة جديدة تضاف له وهى جائزة أفضل مدير تصوير من مهرجان churi churi الدولى فى الهند للمخرج محمد سرحان. ومنذ أيام أعلن مهرجان القدس الفيلم الدولي عن اختيار الفيلم بجانب 27 فيلما لتمثيل مصر فى مهرجان القدس، وحصل على أفضل فيلم في مهرجان جولدن بريدج بتركيا، مع ترشحه للعديد من المهرجان الأخري الدولية كمونتريال والأناضول وغيرها من المهرجانات الدولية. ويعد فيلم "روح أليفة" بجانب 27 فيلماً يمثلون مصر في مهرجان القدس السينمائي الدولي. يذكر أن الفيلم من تأليف علي قطب ونسمة نور الدين وتصوير كريم دياب وإخراج محمد سرحان وقد وجه صناع الفيلم الشكر لدكتور مدحت العدل على مشاركته بصوته في الفيلم، ويدور الفيلم حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.

كانت هذه تفاصيل خبر "روح أليفة" يحصد جائزة جديدة من مهرجان churi churi الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.