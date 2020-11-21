شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومصطفى حجاج يحتفلان بعيد ميلاد ابنة هانى محروس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب هانى محروس بعيد ميلاد ابنته كيكى بحضور النجم تامر حسنى والمطرب مصطفى حجاج وغيرهما من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن آخر أعمال هاني محروس هى طرح أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" وهى أحدث أغانى المطرب مصطفى حجاج بمشاركة مغني المهرجانات السادات، والذى تم طرحها على طريقة Lyrics video على موقع الفيديو يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.

وكان محروس قد طرح أغنية "أبويا قالى زمان" وهو الدويتو الذى جمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏



