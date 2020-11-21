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شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز مع أبنائها فى مطار لوس أنجلوس بعد الاحتفال بـ20 سنة زواج.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة كاثرين زيتا جونز واحدة من أهم النجمات على مستوى العالم، حيث تحظى بمسيرة سينمائية كبيرة، وحافلة بأدوار بارزة خلال مشوارها الفني، وبالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاما على زواجها من النجم مايكل دوجلاس ظهرت مؤخراً وفقاً لموقع الديلي ميل أثناء وصولها مطار لوس أنجلوس.
كاثرين زيتا جونز
كما ظهر خلال الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أبناء النجمة الشهيرة أثناء سيرها في المطار، حيث أشار التقرير إلى أن كاثرين ربما تخطط لاحتفال آخر بصحبة زوجها بمناسبة مرور 20 عاما على زواجهما.
كاثرين زيتا جونز
وخلال حوار أجرته كاثرين مؤخراً مع مجلة بيبول، تحدثت عن الوضع الحالي في ظل فيروس كورونا، حينما تطرقت إلى خطتها خلال الفترة المقبلة من أجل الاحتفال مع زوجها بمرور 20 عاما على زواجهما، حين قالت إنها مستعدة لخلع الماسك أو الكمامة من على وجهها بغرض منح زوجها قبلة لها احتفالاً بتلك المناسبة التي لم يحتفلا بها العام الماضي، حيث أتم الثنائي 20 عاماً من الزواج في شهر نوفمبر الماضى، كما شددت على أنها تتبع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بمنتهى الضبط.
أبناء كاثرين زيتا جونز
كانت هذه تفاصيل خبر كاثرين زيتا جونز مع أبنائها فى مطار لوس أنجلوس بعد الاحتفال بـ20 سنة زواج.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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