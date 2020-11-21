شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز مع أبنائها فى مطار لوس أنجلوس بعد الاحتفال بـ20 سنة زواج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة كاثرين زيتا جونز واحدة من أهم النجمات على مستوى العالم، حيث تحظى بمسيرة سينمائية كبيرة، وحافلة بأدوار بارزة خلال مشوارها الفني، وبالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاما على زواجها من النجم مايكل دوجلاس ظهرت مؤخراً وفقاً لموقع الديلي ميل أثناء وصولها مطار لوس أنجلوس.



كاثرين زيتا جونز

كما ظهر خلال الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أبناء النجمة الشهيرة أثناء سيرها في المطار، حيث أشار التقرير إلى أن كاثرين ربما تخطط لاحتفال آخر بصحبة زوجها بمناسبة مرور 20 عاما على زواجهما.