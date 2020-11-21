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كاثرين زيتا جونز مع أبنائها فى مطار لوس أنجلوس بعد الاحتفال بـ20 سنة زواج.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة كاثرين زيتا جونز واحدة من أهم النجمات على مستوى العالم، حيث تحظى بمسيرة سينمائية كبيرة، وحافلة بأدوار بارزة خلال مشوارها الفني، وبالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاما على زواجها من النجم مايكل دوجلاس ظهرت مؤخراً وفقاً لموقع الديلي ميل أثناء وصولها مطار لوس أنجلوس.

 

كاثرين زيتا جونز 1
كاثرين زيتا جونز 

 

كما ظهر خلال الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أبناء النجمة الشهيرة أثناء سيرها في المطار، حيث أشار التقرير إلى أن كاثرين ربما تخطط لاحتفال آخر بصحبة زوجها بمناسبة مرور 20 عاما على زواجهما.

 

كاثرين زيتا جونز
كاثرين زيتا جونز

 

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة كاثرين زيتا جونز متابعيها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام صورة لابنيها معاً، وما أن نشرتها حتى انهالت عليها ردود فعل كثيرة من متابعيها، كما تم تداولها من قبل المواقع خاصة بعدما لاحظ الكثيرون أن ابنتها قريبة الشبه للغاية منها، كما علق البعض بأنها صورة طبق الأصل منها.

 

وتعد النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس من أشهر ثنائيات هوليوود، حيث احتفلا فى وقت سابق بمرور 20 عاما على زواجهما.

 

وخلال حوار أجرته كاثرين مؤخراً مع مجلة بيبول، تحدثت عن الوضع الحالي في ظل فيروس ، حينما تطرقت إلى خطتها خلال الفترة المقبلة من أجل الاحتفال مع زوجها بمرور 20 عاما على زواجهما، حين قالت إنها مستعدة لخلع الماسك أو الكمامة من على وجهها بغرض منح زوجها قبلة لها احتفالاً بتلك المناسبة التي لم يحتفلا بها العام الماضي، حيث أتم الثنائي 20 عاماً من الزواج في شهر نوفمبر الماضى، كما شددت على أنها تتبع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بمنتهى الضبط.

 

ابناء كاثرين زيتا جونز
أبناء كاثرين زيتا جونز

 

كانت هذه تفاصيل خبر كاثرين زيتا جونز مع أبنائها فى مطار لوس أنجلوس بعد الاحتفال بـ20 سنة زواج.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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