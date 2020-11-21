شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مجدى أحمد على يحتفل بخطوبة ابنته رشا ويعلق: عقبالكم جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج مجدى أحمد على بخطوبة ابنته الصغرى رشا وسط أجواء اقتصرت على العائلة فقط، ونشر مجدى أحمد على صورة من حفل الخطوبة، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "خطوبة رشا مجدى آخر العنقود، عقبالكم جميعًا".



مجدى أحمد على

يذكر أن آخر أفلام المخرج مجدى أحمد على "مولانا" الذى كتبه إبراهيم عيسى وقام ببطولته عمرو سعد فى عام 2017، وشارك فى بطولته درة، ريهام حجاج، بيومى فؤاد، أحمد مجدى، صبرى فواز، لطفى لبيب، أحمد راتب، علاء حسنى وضيوف الشرف فتحى عبد الوهاب وايمان العاصى.

وآخر أعمال أحمد مجدى مسلسل "فرصة تانية"، وعرض رمضان الماضى معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.