شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلا بالشارقة بمناسبة اليوم الوطنى الإماراتى.. ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان حسين الجسمى حفلا غنائيا على مسرح المجاز في الشارقة، يوم 3 ديسمبر المقبل، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، وفقا لما أعلنه حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب حسين الجسمي عبر تويتر: "أيادينا متحدة ومشاعرنا تفيض ونجتمع على حب الوطن والانتماء والفخر والاعتزاز، ونلقاكم بإذن الله يوم 3 ديسمبر في حفل اليوم الوطني 49 على مسرح المجاز في الشارقة الحبيبة ويرافقني الفنانين أريام وعُريب وجاسم محمد وفيصل الجاسم".



حسين الجسمي عبر تويتر

يأتي ذلك بعد أيام من طرح النجم الإماراتي حسين الجسمى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين".

يذكر أن آخر أغنيات النجم حسين الجسمى أغنية "بالبنط العريض" التي تعد من أكثر الأغانى التي حققت نسب مشاهدة في الفترة الأخيرة حيث تخطت حاجز 275 مليون مشاهدة في اقل من 3 شهور على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية.