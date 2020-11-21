شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحتفل بمرور شهر على ميلاد ابنها بصحبة طفليها معا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمرور شهر على ولادة طفلها الثاني، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام تضمن أكثر من صورة لها بصحبته، بالإضافة إلى طفلها الأول، حيث علقت بكتابة أنها ممتنة للغاية وسعيدة لكونها باتت أم للمرة الثانية حيث باتت تملك طفلين تسعد بهما.



ميريام فارس

وكانت كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فى بداية الشهر الجاري عن أول فيديو يجمعها برفقة طفلها الثانى المولود حديثا "داف"، وظهرت ميريام وهى تحمل ابنها وتعانقه، إلا أنها لم تظهر وجه الطفل، وعلقت على الفيديو قائلة: "أعيش أفضل أيام حياتى".



ميريام فارس وابنها الأكبر

وذلك بعدما فاجأت ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، مؤخرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل، ليكون ثانى أطفالها بعد "جايدن".





وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: "Dave Metri .. 20 – 10 –2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".