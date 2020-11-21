شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تقبل تحدى كريم فهمى وآسر ياسين بالكلمات السريعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبلت الفنانة أيتن عامر التحدى الذى وجهه إليها الفنان كريم فهمي، والذى بدأه الفنان آسر ياسين، وظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وهي تؤدي التحدى الذى تقول فيه كلمات متسارعة على وزن واحد، خلال مدة زمنية معينة.

ووجهت أيتن عامر التحدى إلى عدد من الفنانين على رأسهم شيماء سيف ومحمد ثروت، وأمينة خليل، وعمرو وهبة ولوجين صلاح.

وكان النجم آسر ياسين دعا كلا من أحمد السقا وأروى جودة وكريم فهمى وأحمد حاتم وتميم يونس وروبى لتحدٍ جديد من نوعه، وهى قول مجموعة من الكلمات المركبة والمتصلة فى أقل من 11 ثانية، حيث تمكن آسر من إنهاء التحدى خلال 11 ثانية فقط.



أيتن عامر

وفى سياق آخر، كانت آيتن عامر رفضت ما سمته بتحريف تصريحاتها، حول انتشار فيروس كورونا في الجونة، حيث علقت بتغريدة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر قائلة: "أولا أرفض تحريف تصريحاتى.. ثانيا أنا قلت ناس، مقلتش فنانين، ومقلتش فى الجونة بالتحديد أو أى مكان تانى.. ثالثا اللى أقصده إنه يجب إعلان المصابين عن إصابتهم منعا لانتشار العدوى.. احنا نجحنا فى احتواء الموجة الأولى وعايزين نحتوى الموجة التانية الأخطر عشان أهلنا وعشان بلدنا".