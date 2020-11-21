شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نورهان تتحول لمطربة بعد فقدان وزنها بشكل كبير.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت الفنانة نورهان إلى مطربة فى أحدث صورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد خسارتها للوزن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار الكثير من تساؤلات متابعيها.

وظهرت نورهان فى الصورة التى نشرتها منذ قليل وهي تمسك بـ"مايك"، لتتحول إلى مطربة، بينما ترتدى فستانا باللون الأحمر يظهر ملامحها الجديدة بعد خسارتها للوزن.

وعلى جانب آخر، قالت الفنانة نورهان إنها سبق وشاركت في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى منذ 3 سنوات، وفى العالم التالي شاركت كعضو في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، مشيرة إلى أن المهرجان يكشف أن أهل الإسكندرية متذوقين للفن ويهتمون بالثقافة وله معها ذكريات جميلة.

وحول فقدانها للوزن، قالت الفنانة نورهان، في تصريحات لتيفزيون الخليج 365 على هامش ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى: "الموضوع مش مقصود بقالى فترة كبيرة وزنى نازل وفى الفترة الأخيرة زاد شوية، بس الناس مركزة معايا بس مفيش فرق كبير".

الفنانة نورهان

وكانت الفنانة نورهان اعتذرت عن المشاركة في مسرحية "مورستان"، للمخرج سمير العصفورى بعد عدة بروفات على المسرح القومي وحلت الفنانة نرمين زعزع مكانها في العمل المسرحي الذي سيكون العرض القادم على المسرح القومى بالعتبة بعد انتهاء عرض مسرحية "المتفائل" لسامح حسين.

المسرحية تمثل عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري والفنانة القديرة سميحة أيوب للوقوف على خشبة المسرح القومي وأيضا النجمة سماح أنور، واستقبلها الوسط المسرحي باحتفاء ومباركات شديدة ما زالت مستمرة، فالمخرج سمير العصفوري قدم للمسرح العربي روائع المسرحيات التي ما زالت تعرض ويعاد عرضها عبر الفضائيات فهو صانع البهجة ورائد من رواد المسرح العربي.