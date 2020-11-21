شكرا لقرائتكم خبر عن درة تواجه مشاكل الأبناء وطموحاتهم فى حكاية "أول السطر" من مسلسل إلا أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة DMC، اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "أول السطر" بطولة الفنانة التونسية فى 10 حلقات، ضمن مسلسل "إلا أنا"، الذى يتبنى قصص حقيقية من الواقع، تتعرض لها النساء، وتستعرض درة مشاكل وأزمات الأبناء خلال الحكاية، لاسيما أن المسلسل يتناول قصص متنوعة عن تعرض النساء لـ مشاكل أسرية وخلافات مع الازواج والميراث والمرض وخلافه.

الفنانة درة، كانت قد تزوجت الأيام الماضية، من المهندس هانى سعد، واضطرت لقطع إجازة شهر العسل لتصوير المسلسل، كما أنها تحضر لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

مسلسل "إلا أنا"، تضمن عدد من الحكايات تم عرض 7 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" ، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة، وربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.