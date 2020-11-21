هجوم ومطالبات بمقاطعته.. تعليقات الجمهور على صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة تجمع الفنان محمد رمضان، بالمغني الإسرائيلي أومير أدام، التُقطت لهما أثناء تواجدهما في دبي، ونشرها الإماراتي حمد المزروعي عبر موقع "تويتر"، معلقًا "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل.. دبي تجمعنا".

كما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، نفس الصورة، مصحوبة بتعليق "الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير أدام في دبي".

صورة رمضان وأدام، احتلت قائمة الأكثر رواجا في موقع تويتر، وجاءت التعليقات لتعبر عن غضب رواد "تويتر"، ومن أبرزها: "إعلامي إماراتي ينشر صورة تجمع محمد رمضان مع أشهر فنان إسرائيلي أثناء زيارته لدبي.. يادي الخيبة".

وكتب آخر "أنا عمري ما شوفت موهبة في محمد رمضان، زمان كان في ممثلين من العيار الثقيل أعمالهم تركت بصمة مميزة على مدار سنوات طويلة أهم حاجة كانوا بيفكروا فيها انها تكون اعمال لها قيمة ورساله للجمهور عمرهم ما اشترطوا اجر معين واختلفوا اسم مين يجي قبل مين، ولا حد قال على نفسه نمبر 1".

وجاء في تعليق ثالث "بالشفا"، وطالب أكثر من تعليق بمقاطعة محمد رمضان، ونشروا "هاشتاج.. قاطعوا محمد رمضان"، وعلق آخر "ممكن جدا يكون ميعرفش جنسيته ايه.. ملحوظة انا مش بحب محمد رمضان".