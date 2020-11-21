إعلامي إماراتي ينشر صورة لمحمد رمضان مع فنان إسرائيلي شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة جديدة للفنان محمد رمضان خلال زيارته الأخيرة لدبي.

وظهر في الصورة المزروعي بصحبة محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي أومير أدام.

رمضان ظهر في الصورة وهو يحتضن الفنان الإسرائيلي ما أثار جدلا واسعا حول الصورة منذ نشرها.

وعلّق المزروعي على الصورة قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا".

كما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع "تويتر"، نفس الصورة، معلقة "الفن دوما يجمعنا".

حاول "الخليج 365" التواصل مع الفنان محمد رمضان وشقيقه محمود رمضان، إلا أنهما لم يجيبا.

وتواجد المغني الإسرائيلي الشهير أومير أدام في دبي خلال الفترة الماضية بدعوة من أفراد في الأسرة الحاكمة الإماراتية، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.