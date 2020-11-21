خاص| هل تزور ياسمين صبري "سيدة الأمطار" في منزلها اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار تفيد باستعداد الممثلة ياسمين صبري لزيارة منزل سيدة الأمطار، مساء اليوم السبت 21 نوفمبر.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من ياسمين، أن الكلام المنتشر غير صحيح، مؤكدًا أنها خارج مصر حاليًا وتتواجد في دبي، موضحا "ياسمين وجهت الدعوة لسيدة الأمطار لتأتي لزيارتها في منزلها يوم الاثنين المُقبل، عقب عودتها للقاهرة".

جدير بالذكر أن السيدة المعروفة إعلاميًا باسم سيدة الأمطار، والتي اشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها أمس، وجهت الشكر لياسمين صبري، بعد تكفلها بها وتقديم مرتب لها.

وقالت السيدة في فيديو لها: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني أول ما عرفت بقصتي ووعدتني انها هتتكفل بيا، وبعتتلي النهاردة مرتب سنة وعزماني أقابلها يوم الاتنين في بيتها.. ربنا يجازيها كل خير".

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت أمس تكفلها الكامل بحالة السيدة، التي التقط لها صورة أثناء بيعها بعض المنتجات البسيطة وسط سقوط الأمطار الغزيرة عليها في الشارع .