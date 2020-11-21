"أول من يصالحني على الحياة".. لطيفة تهنئ فيروز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه التهنئة للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ85.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏انتي أول من يصالحني على هذه الحياة بحلوها وبمرها.. الحمد لله إنك في حياتنا وربنا يخليكي ويطول بعمرك".

يذكر أن، الفنانة فيروز، اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد، وهي مطربة لبنانية، ولدت في بيروت يوم ٢١ نوفمبر ١٩٣٥، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني المعروفين بالأخوين رحباني العديد من الأغاني.

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